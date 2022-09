https://fr.sputniknews.africa/20220913/en-2021-les-exportations-darmements-francais-ont-plus-que-double-grace-a-de-juteux-contrats-1056169448.html

En 2021, les exportations d’armements français ont plus que doublé grâce à de juteux contrats

En 2021, les exportations d’armements français ont plus que doublé grâce à de juteux contrats

4,9 contre 11,7 milliards d'euros: voici les montants des exportations d'armements français en 2020 et en 2021. Un écart qui doit tout aux Rafale. 13.09.2022, Sputnik Afrique

Les exportations d'armements français ont plus que doublé en 2021, atteignant 11,7 milliards d'euros, selon un rapport annuel au Parlement dévoilé par Challenges.Les armes en questionCette augmentation s'explique en premier lieu par les ventes de Rafale, qui ont élevé la France à la troisième place des exportateurs mondiaux de matériels militaires en 2021, derrière les États-Unis et la Russie. En 2021, la France a vendu six appareils neufs et douze d'occasion à la Grèce, douze d'occasion à la Croatie et 30 Rafale neufs supplémentaires à l'Égypte.Également dans le top des ventes: 52 canons Caesar et 10 hélicoptères H145M à la République tchèque, des systèmes radars et sol-air à la Serbie. Le socle de petits contrats (inférieurs à 200 millions d'euros) a lui atteint 4,1 milliards d'euros.D'après Challenges, l'Égypte a été le premier client de Paris avec 4,5 milliards de prises de commandes, devant la Grèce, la Croatie, l'Inde et l'Arabie saoudite.Comparaison avec 2020 et projection pour 2022En 2020, le montant n’avait atteint que 4,9 milliards d'euros en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. En 2019, c'était 8,3 milliards. Le secteur avait fait mieux seulement en 2015 (16,9 milliards) et 2016 (13,9 milliards), là aussi à la faveur des ventes de Rafale.D'après le média, le rapport doit être présenté le 27 septembre par les ministres français des Affaires étrangères, de l'Économie et des Armées lors d'une audition à huis clos à l'Assemblée nationale. Une autre audition est également prévue au Sénat.L'année 2022 devrait aussi être fructueuse. Les ventes comprennent notamment le contrat de 80 Rafale pour les Émirats arabes unis ainsi que la vente de six appareils et de trois frégates à la Grèce.

