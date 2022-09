https://fr.sputniknews.africa/20220913/burkina-deux-soldats-tues-dans-une-attaque-une-dizaine-de-terroristes-neutralises-1056162651.html

Burkina: deux soldats tués dans une attaque, une dizaine de terroristes neutralisés

Lors d'une "attaque complexe" contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, deux soldats ont été tués et une dizaine de terroristes neutralisés... 13.09.2022, Sputnik Afrique

Deux soldats ont été tués et une dizaine de terroristes neutralisés, lundi, lors d'une "attaque complexe" contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, a indiqué l'état-major des armées dans un communiqué."Le bilan provisoire établi côté ami fait état de deux militaires tombés et une dizaine de blessés", précise le communiqué qui note "côté ennemi, une dizaine de terroristes neutralisés, de l'armement et des motos récupérés".Le Burkina Faso est confronté comme plusieurs pays voisins à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda* et au groupe Daech*. Ces attaques y ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelque deux millions de déplacés.*Organisation terroriste interdite en Russie

