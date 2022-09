https://fr.sputniknews.africa/20220913/au-burkina-faso-le-ministre-de-la-defense-limoge-et-remplace-par-le-president-1056165600.html

Au Burkina Faso, le ministre de la Défense limogé et remplacé par le président

Un premier décret, lu à la télévision nationale, fait état du remplacement du général Barthélémy Simporé, titulaire du poste depuis juin 2021.Le second indique que M. Damiba, arrivé au pouvoir par un putsch le 24 janvier dernier, "assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants".Ce poste ministériel était occupé par le colonel-major Barthélémy Simporé qui avait occupé ce même poste sous Roch Marc Christian Kaboré jusqu'à sa chute en janvier 2022.Par ailleurs, le colonel-major Silas Kéïta, élevé lundi au grade de général de brigade, va désormais seconder le président Damiba, au ministère de la Défense et des anciens Combattants, chargé de la Défense.Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB), M. Keïta avait été nommé le 6 mai dernier, Secrétaire général du ministère en charge de la Défense.Ce mini-remaniement intervient après une série d'attaques jihadistes meurtrières dans ce pays régulièrement endeuillé.Lundi, deux soldats ont été tués et une "dizaine de terroristes neutralisés" lors d'une "attaque complexe" contre un détachement militaire dans la province de l'Oudalan (nord).Le 5 septembre, au moins 35 civils dont des femmes et des enfants ont été tués par l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement, entre Djibo et Bourzanga, dans le nord.

