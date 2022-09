https://fr.sputniknews.africa/20220912/esclavage-moderne-50-millions-de-personnes-touchees-dont-3-millions-denfants-1056155249.html

Esclavage moderne: 50 millions de personnes touchées, dont 3 millions d'enfants

Esclavage moderne: 50 millions de personnes touchées, dont 3 millions d'enfants

Sur 50 millions de personnes touchées en 2021 par l'esclavage, les enfants en représentent trois millions. Au total, 28 millions d’individus ont été soumis au... 12.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-12T14:00+0200

2022-09-12T14:00+0200

2022-09-12T14:00+0200

onu

enfants

femmes

travail forcé

mariage forcé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0d/1044425376_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_980284ad3aecbc20fe449f589bb53375.jpg

"L’esclavage moderne" a augmenté considérablement dans le monde au cours des cinq dernières années. Près d’une personne sur 150 est forcée de travailler ou de se marier, indiquent lundi, dans un rapport, des agences de l’ONU.Ainsi, le nombre de victimes a progressé de 10 millions l’an dernier, portant le nombre des personnes soumises au travail forcé à près de 27,6 millions et celui des personnes mariées contre leur gré à 22 millions.Sur le total des 50 millions de personnes touchées, les femmes et les filles représentent 54% des cas, précise le rapport.Près d'un travailleur forcé sur huit est un enfant et plus de la moitié est victime d'exploitation sexuelle commerciale, fait savoir l’ONU. En outre, les travailleurs migrants sont trois fois plus susceptibles d'être soumis au travail forcé que les travailleurs adultes non migrants.Expansion de l’esclavage moderneLes différentes crises qui ont ébranlé le monde, notamment la pandémie de Covid-19, les conflits armés et les changements climatiques, ont favorisé l’expansion de l’esclavage moderne, ajoute le rapport.Ceci a entraîné des perturbations en matière d’emploi et d’éducation, l’aggravation de l’extrême pauvreté, la multiplication des migrations forcées et dangereuses et la montée des cas de violence fondée sur le genre.Le rapport propose un certain nombre d’actions pour lutter contre ce fléau. Parmi celles-ci, l’amélioration et l’application des lois et des inspections du travail, la fin du travail forcé imposé par l’Etat, l’élargissement de la protection sociale et le renforcement des protections juridiques, notamment en portant l'âge légal du mariage à 18 ans.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

onu, enfants, femmes, travail forcé, mariage forcé