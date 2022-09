https://fr.sputniknews.africa/20220912/cinq-morts-dans-lattaque-dun-convoi-dun-senateur-dans-le-sud-est-du-nigeria-1056158961.html

Cinq morts dans l'attaque du convoi d'un sénateur dans le sud-est du Nigeria

Cinq morts dans l'attaque du convoi d'un sénateur dans le sud-est du Nigeria

Cinq personnes ont été tuées dimanche lors de l'attaque du convoi transportant un sénateur de l'opposition dans le sud-est du Nigeria, a annoncé lundi la... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Des hommes armés ont ouvert le feu, dimanche 11 septembre, sur le convoi accompagnant Ifeanyi Ubah, un sénateur du Parti des jeunes progressistes (Young Progressives Party), dans l'État nigérian d'Anambra.Deux autres membres de l'escorte policière ont été blessés et transportés à l'hôpital.Le sénateur est "indemne"Le sénateur en est lui sorti "indemne", est-il précisé. Une enquête est en cours pour retrouver les assaillants et déterminer leur mobile.Cette attaque, survenue à cinq mois des élections présidentielle et parlementaires, n'était toujours pas revendiquée lundi.

