Ce chien fait peur à un groupe de lamantins

Mené par sa curiosité, ce chien n’a pas pu se retenir et a nagé vers des lamantins en provoquant une explosion d’éclaboussures. La vidéo que sa maîtresse a... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Flip le golden retriever se reposait avec Taylor, sa propriétaire, à Orange Beach en Alabama, aux États-Unis. Son attention a été attirée par un groupe de lamantins au loin. Refusant de se contenter de les observer à distance, il a décidé de nager pour les voir de plus près. Mais tout à coup l’eau calme s’est transformée en éclaboussures et on a pu voir quelques lamantins au-dessus de l’onde. Tout le monde a eu peur: le chien, sa maîtresse et les mammifères marins. Selon Taylor, l’amour du chien pour l’eau n’a pourtant pas faibli, et la vidéo est devenue virale.

