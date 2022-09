https://fr.sputniknews.africa/20220911/une-serie-dattentats-aurait-ete-dejouee-dans-la-region-de-kherson-controlee-par-la-russie-1056147169.html

Une série d'attentats aurait été déjouée dans la région de Kherson contrôlée par la Russie

Les forces de l'ordre russes ont déjoué une série d’attentats dans la région de Kherson, des territoires ukrainiens contrôlés par l’armée russe, a déclaré une... 11.09.2022, Sputnik Afrique

Une série d'attentats était en préparation dans la région de Kherson, selon une source au sein des forces russes qui l'a déclaré à Sputnik. Non seulement les attaques ont été déjouées par les forces russes mais une importante cache d'explosifs et d'armes a été découverte.Les attentats auraient dû être perpétrés par des membres des organisations nationalistes ukrainiennes Secteur droit* et Natsionalniy korpus (l'aile civile de l’organisation nationaliste ukrainienne Azov*), dirigés par les opérations spéciales ukrainiennes. Une cache d'explosifs et d'armes Lors de cette opération, les forces russes ont découvert une vaste cache contenant une grande quantité d'explosifs, d'armes et de munitions.Les cachettes des saboteurs abritaient notamment 11 mines antichars, des missiles antichars, cinq caisses de munitions de mitrailleuses, six mines à fragmentation anti-personnel MON-50, six mines à fragmentation directionnelle anti-personnel MON-90, une boîte de grenades F-1. Les auteurs des attentats auraient reçu des instructions détaillées sur la manière de faire sauter lignes électriques et voies ferrées, est-il précisé.Certains des auteurs ont déjà été arrêtés et interrogés, a expliqué l'interlocuteur de l'agence.*Organisation terroriste interdite en Russie

