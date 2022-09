https://fr.sputniknews.africa/20220911/une-panne-delectricite-dampleur-toucherait-lukraine-1056150233.html

Une panne d’électricité d’ampleur toucherait l’Ukraine

Des médias ukrainiens ont fait l’état ce dimanche soir de problèmes touchant plusieurs régions du pays, évoquant une panne d’électricité d’ampleur. 11.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-11T22:21+0200

2022-09-11T22:21+0200

2022-09-11T22:27+0200

Des chaînes Telegram et médias ukrainiens ont commencé ce soir à partager des informations sur des difficultés concernant le réseau électrique dans certaines parties de l’Ukraine. Ensuite, le Président ukrainien a parlé d'une panne de grande ampleur. Selon de nombreux médias ukrainiens, le phénomène touche les régions de Kharkov, de Zaporojié, de Dniepropétrovsk et de Soumy, qui ont été partiellement privées d'électricité. L'Agence France-Presse confirme l'information sur le black-out.Les chemins de fer ukrainiens commencent à signaler des retards de trains dus à la panne d'électricité, toujours selon les médias locaux. Dans même temps, aucune coupure de courant n'est signalée à Donetsk: les rues sont éclairées et les communications ne sont pas interrompues, selon un correspondant de Sputnik sur place.Le métro à l'arrêt?À en croire certains médias ukrainiens, le métro de Kharkov est hors service. Une vidéo de gens marchant dans un tunnel, relatant en voix-off être descendus du wagon à Kharkov, a été relayée sur les réseaux sociaux. Une autre vidéo diffusée par plusieurs chaînes Telegram ukrainiennes montre un trolleybus en feu, assurant que cela se passe à Poltava en raison de surcharges électriques. Dans le même temps, divers médias ukrainiens commencent à rapporter le rétablissement du courant dans les régions de Poltava, Soumy et Dniepropétrovsk.

