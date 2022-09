https://fr.sputniknews.africa/20220911/en-cas-de-plafonnement-des-prix-du-gaz-moscou-nen-vendra-plus-1056144861.html

En cas de plafonnement des prix du gaz, Moscou n'en vendra plus

En cas de plafonnement des prix du gaz, Moscou n'en vendra plus

Le G7 essaye de s'entendre sur la limitation du tarif du gaz venant de Russie pour endiguer la hausse des prix. Mais le ministre russe de l'Énergie avertit... 11.09.2022, Sputnik Afrique

La Russie ne vendra pas de gaz ou de pétrole aux pays qui plafonneront leur prix, a déclaré ce samedi le ministre russe de l'Énergie sur la chaîne de télévision Rossiya 1. Selon Nikolaï Choulguinov, cette idée représente un accord de cartel des pays de l'Occident.Selon le ministre, plafonner le prix du gaz et du pétrole russes ne nuira qu'aux pays occidentaux. En attendant, le gaz russe ne représente plus que 9% des importations européennes, contre 40% avant l’opération spéciale.Des divergences persistentLes dirigeants des pays du G7 (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada, États-Unis et Japon) ont confirmé, lors d'un sommet fin juin, leur intention de réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes. Ils ont convenu de procéder à un plafonnement des prix du gaz. Réunis à Bruxelles le 9 septembre pour un conseil extraordinaire, les représentants des Vingt-Sept ont demandé à la Commission européenne de préparer en quelques jours "une proposition solide et concrète".La CE souhaite instaurer un tarif d’achat maximal pour le mégawattheure du gaz, en particulier dans le cadre d’un achat groupé. La mesure ne fait cependant pas l'unanimité en Europe.Ainsi, la Hongrie, qui dépend beaucoup des importations de gaz russe, s'est énergiquement opposée à cette "nouvelle sanction déguisée" susceptible de causer une "pénurie". Prague a dénoncé "une idée non constructive", relate l'AFP.

