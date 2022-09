https://fr.sputniknews.africa/20220911/afrique-du-sud-effondrement-dun-barrage-minier-au-moins-trois-morts-1056144713.html

Afrique du Sud: effondrement d'un barrage minier, au moins trois morts

Afrique du Sud: effondrement d'un barrage minier, au moins trois morts

L'effondrement d'un barrage minier en Afrique du Sud a tué au moins trois personnes et fait des dizaines de blessés, ont annoncé des responsables ce dimanche. 11.09.2022, Sputnik Afrique

Au moins trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un barrage minier qui a provoqué des inondations et emporté des maisons dans le centre de l'Afrique du Sud, ont indiqué des responsables dimanche 11 septembre. À la télé, un torrent de boue s'écoule de la mine vers une zone résidentielle voisine, engloutissant des routes et emportant des maisons à Jagersfontein, à 100 km au sud-ouest de Bloemfontein, capitale de la province de l'État libre. Quarante personnes, dont une femme enceinte, ont été emmenés à l'hôpital, quatre d'entre elles souffrant de fractures des membres et les autres de contusions et d'hypothermie, a ajouté Mme Chubisi.Selon la compagnie nationale d'électricité Eskom, Jagersfontein est par ailleurs privée d'électricité car l'une de ses stations électriques secondaires a été "engloutie par la boue". Les habitants des zones touchées ont été évacués vers des fermes voisines, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.L'ampleur des dégâts comme la cause du sinistre restent à éclaircir.

