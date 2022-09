https://fr.sputniknews.africa/20220910/sobriete-energetique-la-mairie-de-paris-veut-eteindre-la-tour-eiffel-plus-tot-1056138970.html

Sobriété énergétique: la mairie de Paris veut éteindre la Tour Eiffel plus tôt

Sobriété énergétique: la mairie de Paris veut éteindre la Tour Eiffel plus tôt

Pour réduire la consommation d'énergie, la Tour Eiffel s'éteindra une heure plus tôt le soir, a annoncé l'entourage de la maire de Paris, Anne Hidalgo. 10.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-10T22:46+0200

2022-09-10T22:46+0200

2022-09-10T23:03+0200

france

tour eiffel

énergie

paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104268/26/1042682685_0:92:1920:1172_1920x0_80_0_0_c11c764ccda44997dd45f8920248cad8.jpg

La mairie de Paris doit annoncer une réduction de l'éclairage nocturne de la Tour Eiffel d'un peu plus d'une heure, dans le cadre de son plan de sobriété énergétique qui sera présenté mardi, a indiqué samedi l'entourage d'Anne Hidalgo, confirmant une information du JDD.Actuellement illuminée jusqu'à 01H00 du matin, la Tour Eiffel, qui fait partie des monuments les plus visités au monde, sera dorénavant éteinte à 23H45, heure de départ du dernier visiteur.Le scintillement de la Tour Eiffel a lieu tous les soirs dès la tombée de la nuit, au début de chaque heure, pendant cinq minutes. Jeudi soir, cette animation a été annulée en hommage à la reine Elizabeth II, décédée le jour-même, et la tour s'est éteinte à minuit au lieu de 01H00.L'illumination nocturne représente 4% de la consommation annuelle du monument, a confirmé la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE).La Dame de Fer, chef d'oeuvre de l'ingénieur Gustave Eiffel, érigée il y a 133 ans, a retrouvé début 2022 un niveau de fréquentation pré-Covid, avec plus de 20.000 visiteurs par jour.

france

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, tour eiffel, énergie, paris