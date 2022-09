https://fr.sputniknews.africa/20220910/ruee-sur-lessence-en-rdc-suite-a-une-penurie-inattendue--images-video-1056137693.html

Ruée sur l’essence en RDC suite à une pénurie inattendue – images

Depuis le début de la semaine, Kinshasa fait face à un manque de carburant qui a semé la panique. Le gouvernement a mis en place le rationnement de l’essence... 10.09.2022, Sputnik Afrique

Une pénurie dont les raisons restent toujours inconnues. Les carburants épuisés aux stations-services de la capitale de la RDC depuis le début de la semaine, de gros embouteillages bloquent la mégapole d'environ 15 millions d’habitants. Les automobilistes sont autorisés à acheter uniquement 20 litres d’essence et les chauffeurs de bus 30 litres. Pour pallier le problème, les autorités congolaises ont déclaré avoir commandé du carburant. Deux bateaux-citernes sont en route dont le premier, chargé de 28.000 tonnes métriques d’essence, arrivera le 11 septembre. Quatre ou cinq jours après, le carburant devrait être disponible à Kinshasa, a expliqué le ministre congolais des Hydrocarbures, Didier Budimbu, auprès de RFI. Les volumes commandés devraient suffire pour un mois et le gouvernement entend créer un "stock stratégique", a-t-il ajouté.Crise similaire en CentrafriqueAu nord, la République centrafricaine connaît aussi des difficultés d’approvisionnement qui pèsent sur les populations et freinent les opérations humanitaires.Pour mettre fin à ce problème, le pays compte s’adresser à la Russie où le Premier ministre centrafricain, Félix Moloua, pourrait se rendre dès ce mois-ci.

