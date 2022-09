https://fr.sputniknews.africa/20220910/lunion-africaine-choisit-ces-3-objectifs-pour-les-10-prochaines-annees-1056139450.html

L'Union africaine choisit ces 3 objectifs pour les 10 prochaines années

L’Union africaine choisit ces 3 objectifs pour les 10 prochaines années

Pour mettre en œuvre son second Plan décennal, l'Union africaine se concentrera sur trois objectifs majeurs: la construction de routes et d'infrastructures de...

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a présenté сe vendredi 9 septembre le second Plan décennal de la mise en œuvre de l’Agenda 2063.M.Mahamat a ajouté que pour atteindre ces objectifs, les pays africains sont invités à "mobiliser toutes les ressources intellectuelles, financières et matérielles", ainsi qu’à "être créatif, inventif et surtout audacieux".La déclaration a été faite au siège de l’UA à Addis-Abeba à l’occasion du 23e anniversaire de l’adoption de la Déclaration de Syrte de 1999 visant à créer l’union.Agenda 2063 et ses cinq plans décennauxSelon l’UA, l’Agenda 2063 est "le cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable" en 50 ans.Il a été adopté par les chefs d’État et de gouvernement africains en 2013 et prévoit la mise en œuvre de cinq plans décennaux, dont le premier couvre la période 2013-2023 et le second débutera l’année prochaine.Pour chaque décennie, ces plans identifient les domaines prioritaires et des objectifs spécifiques, définissent les stratégies comme les mesures politiques nécessaires à leur réalisation et fournissent des informations à tous les acteurs clés aux niveaux national, régional et continental.

