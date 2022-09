Les œuvres des finalistes du concours russe Stenine 2022 seront exposées en France

https://fr.sputniknews.africa/20220910/les-uvres-des-finalistes-du-concours-russe-stenine-2022-seront-exposees-en-france-1056125811.html

L'exposition est accessible au cinéma Le Navire jusqu'à la fin du mois de septembre et son entrée est gratuite. 10.09.2022, Sputnik Afrique

Les œuvres sélectionnées parmi les finalistes du concours 2022 des jeunes photographes à la mémoire d'Andreï Stenine (http://stenincontest.com) ont été invitées au festival international de photographie Chambre 07 (https://chambre07.com), qui a démarré samedi à Aubenas en France. L'exposition est accessible au cinéma Le Navire jusqu'à la fin du mois de septembre et son entrée est gratuite.L'exposition à Aubenas comprend plus de 20 photos prises par des journalistes de France, de Turquie, du Bangladesh, d'Espagne, d'Italie, de Russie et d'autres pays. Les œuvres individuelles et les séries présentées au festival Chambre 07 sont réalisées dans une multitude de techniques et de genres, allant du reportage au paysage en passant par le portrait et la photographie ethnique colorée.La liste des finalistes du concours Stenine 2022 a été annoncée en juin, et les noms des finalistes, ainsi que le gagnant du Grand Prix, seront dévoilés à la fin du mois de septembre.A propos du concoursLe Concours international de photojournalismeAndreï Stenine, organisé par l'agencede presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, se fixe pour objectif de soutenirles jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes - des personnestalentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.

