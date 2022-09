https://fr.sputniknews.africa/20220910/au-moins-trois-morts-et-une-trentaine-de-blesses-dans-un-accident-dun-bus-scolaire-au-ghana-1056134914.html

Au moins trois morts et une trentaine de blessés dans un accident d'un bus scolaire au Ghana

Au moins trois morts et une trentaine de blessés dans un accident d'un bus scolaire au Ghana

Les étudiants à bord du bus auraient été en excursion à Afadjato, la plus haute montagne du Ghana dans la région de la Volta lorsque l'accident s'est produit. 10.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-10T17:20+0200

2022-09-10T17:20+0200

2022-09-10T17:20+0200

ghana

bus

accident de la route

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1051803765_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_8f477001d50f25809fd3d720b5bb5492.jpg

Un accident de la route a fait au moins trois morts et une trentaine de blessés dans la région de l'Est du Ghana, a confirmé samedi la police.Un bus scolaire portant l'inscription de l'Université de l'éducation de Winneba a dévié de la route vendredi, se précipitant dans une vallée à Apirede, une communauté du district d'Okere, a indiqué la police de la région de l'Est.Les étudiants à bord du bus auraient été en excursion à Afadjato, la plus haute montagne du Ghana dans la région de la Volta lorsque l'accident s'est produit.Au moins 28 d'entre eux ont été blessés et reçoivent actuellement des soins, tandis que les corps des défunts ont été déplacés vers une morgue pour y être conservés.Une enquête policière sur la cause de l'accident est en cours.

ghana

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

ghana, bus, accident de la route, afrique subsaharienne