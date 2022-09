https://fr.sputniknews.africa/20220909/une-mine-navale-en-mer-noire-explose-et-endommage-un-navire-de-guerre-roumain-1056129406.html

Une mine navale en mer Noire explose et endommage un navire de guerre roumain

Une mine navale en mer Noire explose et endommage un navire de guerre roumain

Une mine navale a explosé au contact d’un navire de guerre roumain en mer Noire, selon la Marine roumaine. L’incident s’est produit près du port de Constanta... 09.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-09T20:52+0200

2022-09-09T20:52+0200

2022-09-09T20:52+0200

roumanie

mer noire

mine

explosion

bateau

incident

conflit ukrainien

ukraine

turquie

bulgarie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1056129256_0:257:3073:1985_1920x0_80_0_0_6ed9f137a2021f0bbe69f5c08100800c.jpg

Tentant de neutraliser une mine maritime, un remorqueur militaire roumain a vu sa coque ébrécher par la déflagration de l’engin, annonce ce 9 septembre la Marine roumaine.Selon elle, le remorqueur militaire Lieutenant Dimitrie Nicolescu (DM-29) a quitté la veille le port de Constanta pour s’occuper d’une mine de guerre repérée à quelques encablures.L’explosion a fait un trou au niveau de la ligne de flottaison, à l’arrière, mais le bateau flotte comme il faut et aucun des 75 marins n’a été blessé, est-il précisé.Un autre navire a été envoyé sur zone pour aider le Lieutenant Dimitrie Nicolescu à regagner le port de Constanta.Mines ukrainiennes en mer NoireIl s’agit de la troisième opération de déminage effectuée par la marine roumaine cette année dans la partie occidentale de la mer Noire, fait savoir l’institution.Selon Bucarest, au total 28 mines navales ont été neutralisées ces derniers mois, dont 22 par l’Ukraine, trois par la Turquie, deux par la Roumaine et une par la Bulgarie.En mars dernier, Moscou a déclaré qu’après le début de l’opération spéciale russe, la marine ukrainienne avait posé environ 420 mines aux approches des ports d’Odessa, d’Ochakov, de Tchernomorsk et de Ioujny. La Russie n’a pas exclu la possibilité d’une dérive de mines arrachées par le courant dans le détroit du Bosphore et plus loin dans le bassin méditerranéen.La présence de nombreuses mines entravait la sortie des céréales des ports ukrainiens au point d’augmenter le risque d’une crise alimentaire à l’échelle internationale. Les travaux de déminage et la mise en place par la Russie de corridors sécurisés ont permis d’autoriser la navigation de navires chargés de céréales.

roumanie

mer noire

ukraine

turquie

bulgarie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

roumanie, mer noire, mine, explosion, bateau, incident, conflit ukrainien, ukraine, turquie, bulgarie, russie