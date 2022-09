https://fr.sputniknews.africa/20220909/une-manifestation-de-sans-papiers-comptant-de-nombreux-africains-se-tient-a-paris---images-1056128782.html

Une manifestation de sans-papiers comptant de nombreux Africains se tient à Paris - images

Une manifestation de sans-papiers comptant de nombreux Africains se tient à Paris - images

Des manifestants, pour bon nombre africains, sont descendus dans les rues de Paris pour demander la régularisation des sans-papiers. La question a ressurgi... 09.09.2022, Sputnik Afrique

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés dans l’est parisien ce 9 septembre, pour demander la régularisation des sans-papiers. Le rassemblement, organisé par le Collectif sans papiers Montreuil et Marche des solidarités, est parti de la porte de Montreuil et s’est dirigé vers la mairie de la commune.Des banderoles réclamant la fermeture des Centre de rétention administrative (CRA) et des logements pour tous ont été déployées, comme le montrent les vidéos de correspondants de Sputnik sur place.Interrogés par Sputnik, certains participants ont déclaré être des ressortissants ivoiriens et sénégalais.Le 6 septembre, une semblable manifestation avait eu lieu à Alfortville (Val-de-Marne). Des travailleurs sans-papiers, pour la plupart salariés de filiales de La Poste, avaient défilé pour demander leur régularisation. Ils sont en grève depuis plus de neuf mois.L’Espagne et l’Allemagne ouvrent la porteLes débats sur la régularisation des sans-papiers ont récemment été relancés en Europe, certains États membres assouplissant leur politique en la matière. L’Espagne a ainsi entrepris une vaste réforme pour faciliter l’installation légale et l’insertion sur le marché du travail des étrangers résidant dans le pays depuis au moins deux ans.Même logique en Allemagne, où le gouvernement planche sur un projet de loi pour faciliter l’accueil d’une immigration qualifiée. Le texte envisage notamment de revoir les conditions de naturalisation, qui pourrait désormais être demandé au bout de cinq ans, voire trois en cas de "performances d’intégration particulières".

