Snapchat supprime ce filtre suite à un tollé

Snapchat supprime ce filtre suite à un tollé

Un tollé a été provoqué après la diffusion sur Snapchat d’un filtre présentant des tatouages traditionnels de la population maorie de Nouvelle-Zélande... 09.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-09

2022-09-09T17:12+0200

2022-09-09T17:12+0200

Le réseau social Snapchat a supprimé une fonctionnalité qui permettait d'appliquer des tatouages traditionnels sur le visage, relate BBC News.Ce filtre a été retiré après le ras-le-bol au sein de la communauté maorie de Nouvelle-Zélande.Les Maoris considèrent l’art du tatouage comme sacré et comme un marqueur important de l’identité de celui qui le porte.Selon le média, la décision de le retirer, confirmée par la société Snap, qui possède Snapchat, a eu lieu car le filtre proliférait.Des "signes" uniquesLes tatouages faciaux, ou moko, font partie de la culture des Maoris depuis des siècles. Utilisés comme un moyen de marquer la généalogie et l’héritage, ils sont gravés dans la peau à l’aide de ciseaux lors d’un rituel important.Ceux des hommes s’étendent de la gorge au front, tandis que ceux des femmes se trouvent aux lèvres et au menton. Chaque "dessin" est unique.

