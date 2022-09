https://fr.sputniknews.africa/20220909/lue-suspend-laccord-avec-la-russie-visant-a-faciliter-la-delivrance-de-visas-1056124090.html

L’UE suspend l'accord avec la Russie visant à faciliter la délivrance de visas

La décision entrera en vigueur le jour de son adoption et s'appliquera à compter du 12 septembre 2022. 09.09.2022, Sputnik Afrique

Le Conseil a adopté le 9 septembre une décision qui suspend totalement l'accord visant à faciliter la délivrance de visas entre l'UE et la Russie.Les règles générales du code des visas s'appliqueront par conséquent aux citoyens russes. Comme il est indiqué sur le site du Conseil européen, les frais de demande de visa passeront de 35 EUR à 80 EUR, des documents supplémentaires devront être présentés, les délais de traitement des visas seront plus longs et des règles plus restrictives s'appliqueront à la délivrance de visas à entrées multiples.La décision entrera en vigueur le jour de son adoption et s'appliquera à compter du 12 septembre 2022.L'accord entre l'UE et la Russie visant à faciliter la délivrance de visas est entré en vigueur le 1er juin 2007. Son objectif était de faciliter la délivrance de visas de court séjour (pas plus de 90 jours par 180 jours) sur une base de réciprocité.

