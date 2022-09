https://fr.sputniknews.africa/20220909/le-rwanda-deploierait-ses-soldats-au-benin-pour-lutter-contre-le-djihadisme-au-sahel-une-premiere-1056125574.html

Le Rwanda déploierait ses soldats au Bénin pour lutter contre le djihadisme au Sahel, une première

Les forces armées rwandaises se projettent dans la lutte contre le djihadisme sahélien. Selon Africa Intelligence, Kigali prévoit d’envoyer dans le nord du... 09.09.2022, Sputnik Afrique

En Afrique de l'Ouest, la menace djihadiste en provenance du Sahel progresse vers le sud. Face à la récente multiplication des incursions, le Rwanda vise à déployer des militaires dans le nord du Bénin, rapporte Africa Intelligence.Selon les informations obtenues par le site, les discussions entre Kigali et Cotonou se sont tenues dans la plus grande confidentialité.L'accord devrait être officialisé fin septembre, plusieurs zones d'ombre demeurant cependant autour des conditions financières et des contreparties d'un tel déploiement.Le Bénin cherche des solutions face au djihadismeDepuis décembre 2021, le Bénin est en proie à des attaques djihadistes, notamment dans le nord, qui ont fait de nombreuses victimes aussi bien au sein de la population que dans le rang des forces armées.Face à cette situation, un hélicoptère de combat a été réceptionné par le gouvernement fin août.

