La Russie élimine plus de 20 terroristes d'Al-Nosra en Syrie

La Russie élimine plus de 20 terroristes d'Al-Nosra en Syrie

Lors d’une frappe aérienne russe dans la province syrienne d’Idlib, plus de 20 responsables d’Al-Nosra* dont le chef de l’une de ses branches ont été tués... 09.09.2022, Sputnik Afrique

La Défense russe a déclaré avoir éliminé plus de 20 terroristes d'Al-Nosra* lors d'une frappe aérienne en Syrie.Il s’agit de responsables de cette organisation terroriste qui s'occupaient de la formation de ses membres et des questions de financement, a indiqué le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.Un chef terroriste tuéLe chef du groupe armé illégal Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad* a aussi été abattu par la frappe aérienne russe. Il s'agit de Sirojiddine Moukhtarov, impliqué dans l’organisation d’attaques terroristes contre les forces gouvernementales et des infrastructures civiles en Syrie, a précisé l’armée russe.*Organisation terroriste interdite en Russie

