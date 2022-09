Des dizaines de civils tués au Mali après l'attaque d'une localité par Daech

https://fr.sputniknews.africa/20220909/des-dizaines-de-civils-tues-au-mali-apres-lattaque-dune-localite-au-nord-du-pays-par-daech-1056126419.html

Des dizaines de civils ont été tués après une attaque ciblant la localité de Talataye au nord du Mali, menée par des terroristes affiliés à l'organisation Etat... 09.09.2022, Sputnik Afrique

Talataye, à environ 150 km de Gao, est régulièrement le théâtre de combats depuis le début du conflit malien en 2012, étant donné sa situation à la confluence des zones d'influence de différents groupes armés."Plus de 45 civils ont été tués lorsque Daech* a pris la ville" mardi, a dit un élu local, cité par des médias, ajoutant qu"'ils ont (terroristes) brûlé des maisons, le marché et d'autres lieux"."Il y plus de 30 civils tués à Talataye. Les terroristes de l'EIGS* ont brûlé le marché et plusieurs habitations. Il y a de nombreux déplacés civils aussi", a précisé un responsable du Mouvement de salut de l'Azawad (MSA), l'un des groupes armés impliqués dans les combats."La situation sur place est très difficile selon les témoins. Les combats entre les différents groupes djihadistes ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de civils. Des blessés qui n'ont pas pu être assistés sont morts par la suite", a regretté un humanitaire travaillant dans la région.Des terroristes affiliés à l'organisation de l'Etat islamique* au Grand Sahara (EIGS) se sont emparés, mardi soir, de la localité stratégique de Talataye, suite à des combats avec d'autres groupes armés de la région et des terroristes rivaux ayant fait allégeance à Al-Qaïda.L'armée malienne a dit mardi soir dans un communiqué avoir conduit une "reconnaissance offensive" par avion au-dessus de Talataye.Le Mali fait face depuis 2012 à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.*Organisation terroriste interdite en Russie

