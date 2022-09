Un formulaire d’inscription scolaire provoque l’indignation en Algérie: les autorités tranchent

"Suite à la diffusion d’un document du lycée Chakir Aissa dans la commune d’Ouled Moussa, comportant des expressions inacceptables et qui ne relèvent d’aucune façon des règlements en vigueur, et compte tenu de leur caractère sensible, des mesures appropriées ont été prises avec la suspension de la directrice du lycée à titre conservatoire jusqu’à sa présentation devant le conseil de discipline", est-il indiqué dans le communiqué signé par le premier responsable de l’éducation de la wilaya de Boumerdès, Abidat El Habib.