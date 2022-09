https://fr.sputniknews.africa/20220908/six-civils-tues-dans-un-car-dans-le-sud-ouest-du-cameroun-1056112984.html

Six civils tués dans un car dans le sud-ouest du Cameroun

Six civils tués dans un car dans le sud-ouest du Cameroun

Selon le gouvernement, "une bande de terroristes lourdement armés a ouvert le feu sur un car" de la compagnie Golden Express en provenance de Douala et ayant à...

cameroun

afrique subsaharienne

Six personnes ont été tuées mardi 6 septembre dans "l'attaque" d'un car par des "terroristes" dans le sud-ouest du Cameroun, a annoncé mercredi le gouvernement."Une bande de terroristes lourdement armés a ouvert le feu sur un car" de la compagnie Golden Express en provenance de Douala et ayant à son bord 14 passagers, sept femmes et sept hommes, a rapporté le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication.Selon lui, l'attaque s'est produite dans l'arrondissement de Muyuka du département du Fako dans le Sud-Ouest anglophone sur le tronçon reliant la capitale régionale Buea à Kumba, dans la même région."Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et ignoble perpétrée contre des civils innocents par des terroristes qui ont perdu toute humanité dans le but de semer la terreur au sein des populations", a-t-il précisé.

