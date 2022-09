https://fr.sputniknews.africa/20220908/lesperance-de-vie-des-chinois-depasse-desormais-celle-des-americains-une-premiere-1056118095.html

L’espérance de vie des Chinois dépasse désormais celle des Américains, une première

C’est un indicateur qui tient de la démographie autant que de l’économie: l’espérance de vie aux États-Unis ne cesse de diminuer, au point de passer désormais derrière la Chine.L’espérance de vie à la naissance était ainsi estimée à 76,1 ans en 2021, en chute pour la seconde année consécutive, selon l’agence de la santé publique des États-Unis (CDC). Il s’agit surtout du plus bas niveau mesuré depuis 25 ans. Côté chinois, le même indicateur est en progrès et affiche 78,2 ans, d’après les statistiques officielles.L’écart entre hommes et femmes en outre-Atlantique a par ailleurs augmenté et s’établit désormais à six années.Covid et droguesLa chute de cet indicateur démographique fondamental est d’abord due au Covid-19, responsable de plus d’un million de morts aux États-Unis. Un chiffre qui s’est traduit par un recul de 2,7 ans d’espérance de vie à la naissance entre 2019 et 2021.Mais la pandémie n’est pas le seul facteur. La crise des opioïdes a notamment fait exploser le nombre de morts par overdose depuis les années 80, pour atteindre 110.000 décès en 2021, selon les estimations du CDC.Les maladies cardiovasculaires continuent également de faire des ravages, malgré le recul du tabagisme. La malbouffe et la sédentarisation ont pris le relais en la matière.L’absence d’un système de protection sociale généralisé, qui entrave l’accès aux soins, explique aussi le retard des États-Unis, qui commence à marquer le pas sur les autres pays Occidentaux. Pour mémoire, l’espérance de vie en France se chiffre à 82,4 ans, hommes et femmes confondues.

