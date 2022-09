https://fr.sputniknews.africa/20220908/le-nigeria-saisit-7000-penis-dane-qui-devaient-partir-en-contrebande-a-hong-kong-1056117508.html

Le Nigeria saisit 7.000 pénis d'âne qui devaient partir en contrebande à Hong Kong

Le Nigeria saisit 7.000 pénis d'âne qui devaient partir en contrebande à Hong Kong

Des sacs contenant des milliers d’organes génitaux d’âne ont été saisis à l’aéroport international de Lagos. Le colis emballé dans 16 sacs devait être exporté... 08.09.2022, Sputnik Afrique

Les autorités douanières nigérianes ont annoncé avoir saisi à l’aéroport de Lagos environ 7.000 pénis d'âne à destination de Hong Kong.Comme l'a déclaré aux journalistes Sambo Dangaladima, le commandant de la zone du service des douanes du Nigeria, une odeur âcre provenait des sacs, éveillant la suspicion des officiers de douane.Le colis, emballé dans 16 sacs, est estimé à plus de 478.000 dollars. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les objets saisis.Courant dans la médecine asiatiqueComme l’avait expliqué à Allodocteurs.fr, la Dr Aline Mercan, médecin généraliste et spécialiste des pharmacopées des médecines traditionnelles, "les pénis de tout un tas d’animaux sont consommés pour la médecine traditionnelle asiatique, surtout chinoise".Bien que cette pratique n’ait pas de fondement scientifique, ses nombreux partisans attribuent aux organes des animaux des vertus curatives, en particulier contre l’impuissance sexuelle.

