L’Afrique du Sud, principal pays de résidence des émigrés zimbabwéens

2022-09-08T08:05+0200

"Un total de 773.246 Zimbabwéens ont émigré vers Afrique du Sud, dont 461.293 hommes et 311.593 femmes", a indiqué Zimstat dans son rapport préliminaire sur le recensement national tenu en avril dernier, signalant que 137.594 zimbabwéens sont nés en Afrique du Sud.L'agence gouvernementale a ajouté que le Botswana est la deuxième destination préférée des Zimbabwéens avec 5% (47.000), alors que le Royaume-Uni occupe la 3ème place avec 3% (23.166).Par ailleurs, 28% des émigrants appartenaient au groupe d'âge des 20 à 24 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, a précisé la même source, notant que la plupart des Zimbabwéens ont émigré à la recherche d'un emploi (84%), tandis qu'un faible pourcentage a émigré pour des raisons familiales et éducatives.Le Zimbabwe s’est enlisé depuis plusieurs années dans une crise économique aiguë, caractérisée par une dévaluation rapide de la monnaie locale, une inflation galopante et un chômage record notamment chez les jeunes.Dans ce contexte, l’émigration vers les pays voisins, notamment l’Afrique du Sud, a atteint un pic durant les dernières années, un grand nombre de jeunes ayant quitté leur pays à la recherche de meilleures opportunités et une vie décente.En revanche, l’Afrique du Sud qui compte près de 4 millions d’immigrés, a durci ses réglementations en matière de visas.Ainsi, près de 200.000 Zimbabwéens ont été choqués en décembre dernier par la décision du gouvernement sud-africain de mettre fin à leur permis de séjour dans le pays. Après plus de dix ans passés à travailler en toute légalité dans ce pays d’Afrique australe, ces émigrés ont été invités à rentrer dans leur pays d’origine avant janvier 2022, avec une période de grâce de 12 mois.Sous la pression des ONG des droits de l'Homme, l'Afrique du Sud a décidé de prolonger ce délai jusqu’à juin 2023 pour permettre aux personnes concernées de régulariser leur situation administrative.

