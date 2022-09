https://fr.sputniknews.africa/20220908/en-france-un-policier-traine-sur-plusieurs-metres-suite-a-un-refus-dobtemperer--video-1056114856.html

En France, un policier traîné sur plusieurs mètres suite à un refus d’obtempérer – vidéo

En France, un policier traîné sur plusieurs mètres suite à un refus d'obtempérer – vidéo

Un refus d'obtempérer a failli virer au drame dans l’après-midi du 5 septembre aux Mureaux, au nord de la France.Une patrouille de police a voulu contrôler un automobiliste qui circulait à vive allure puis à contresens, relate Le Figaro. Ne voulant pas obtempérer, il a accéléré et a percuté un véhicule stationné avant de prendre la fuite à pied.Le fuyard n’a pas réussi à s’enfuir et a fini par être rapidement rattrapé par un fonctionnaire, un major de police chevronné qui dirige une brigade de police secours, indique le quotidien.Traîné sur plusieurs mètresMais alors que l’agent s’était agrippé aux jambes de l’individu, ce dernier a sauté tête en avant dans une autre automobile avec la fenêtre ouverte, côté passager.Son conducteur a ensuite démarré promptement, traînant le policier, accroché aux jambes du malfaiteur, sur plusieurs dizaines de mètres avant qu’il ne le lâche.Le fonctionnaire a eu de la chance de s’en sortir avec quelques ecchymoses, d’après le média, et a même repris son service le 6 septembre.Une enquête a été ouverte par le parquet de Versailles et confiée à la Brigade de sûreté urbaine (BSU) des Mureaux.Pour l’instant, aucune interpellation n’a été réalisée. Les deux voitures ont été découvertes vides.

