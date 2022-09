https://fr.sputniknews.africa/20220907/un-nouveau-premier-ministre-nomme-au-burundi-1056109321.html

Un nouveau Premier ministre nommé au Burundi

Un nouveau Premier ministre nommé au Burundi

Le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobuca a été nommé mercredi Premier ministre du Burundi sur proposition du chef de l'Etat, qui avait évoqué la semaine... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T16:34+0200

2022-09-07T16:34+0200

2022-09-07T16:34+0200

burundi

premier ministre

afrique de l'est

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104394/09/1043940931_0:255:2048:1407_1920x0_80_0_0_ed520567f2ac6fd9e9b7bbf24abf6b18.jpg

L'assemblée nationale "approuve par 113 votes sur 113 la candidature du lieutenant général de police Gervais Ndirakobuca au poste de Premier ministre tel que proposé par le chef de l'Etat" Evariste Ndayishimiye, a détaillé la RNTB.Le nouveau chef du gouvernement remplace Alain Guillaume Bunyoni, moins d'une semaine après que le chef de l'Etat a dénoncé devant des officiels ceux qui se croient "tout-puissants" et qui auraient des velléités de "coup d'Etat" dans son entourage et passent leur temps "à saboter" son action.Nommé ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique depuis 2020, M. Ndirakobuca est un membre du premier cercle des généraux issus de l'ex-rébellion qui contrôlent aujourd'hui le pays.C'est pendant la guerre civile burundaise (300.000 morts entre 1993 et 2006) qu'il a acquis son surnom, Ndakugarika, littéralement "Je vais t'étendre raide mort" en kirundi, la langue nationale.Les Etats-Unis et l'Union européenne ont instauré des sanctions en 2015 contre le général Ndirakobuca.

burundi

afrique de l'est

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

burundi, premier ministre, afrique de l'est