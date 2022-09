https://fr.sputniknews.africa/20220907/un-but-contre-son-camp-coute-a-ce-joueur-bresilien-son-licenciement-1056105449.html

Un but contre son camp coûte à ce joueur brésilien son licenciement

L'Atlético Amazonense a annoncé, mardi, avoir limogé Júlio Campos, un joueur qui aurait marqué intentionnellement un but contre son camp lors d'un match d'un... 07.09.2022, Sputnik Afrique

Le club a également demandé que l'affaire fasse l'objet d'une enquête sur le joueur, soupçonné d'avoir des arrangements avec un acteur de pari sportif.Le club a qualifié le jeu de "sabotage" et demandé au parquet d'enquêter sur les faits et des soupçons de "manipulation du résultat", appelant les autorités à invalider le résultat du match contre Sul America.Le but contre son camp a été inscrit dimanche dernier aux derniers souffles de la rencontre, qui s’est soldée par la victoire de Sul América 3-1 au stade Colina de Manaus, capitale de l’état d’Amazonas (nord).Sur les images, on voit comment Campos, de l'extérieur de la surface, lance le ballon dans son propre but, presque dans le nez du gardien qui n'a même pas réagi.La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre qu’aucun des joueurs filmés par la caméra n'a fait la moindre réaction.Le club, qui compte sept points à son actif et occupe la septième place, a subi un véritable revers, car il se battait pour une place parmi les quatre premiers qualifiés pour la première division de l'État d'Amazonas. Il n’a plus aucune chance d’être promu.

