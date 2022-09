https://fr.sputniknews.africa/20220907/terrifiant-il-fait-peur-a-lotan-de-nouveaux-details-sur-le-futur-chasseur-russe-mig-41-1056110888.html

"Terrifiant, il fait peur à l’Otan": de nouveaux détails sur le futur chasseur russe MiG-41

"Terrifiant, il fait peur à l’Otan": de nouveaux détails sur le futur chasseur russe MiG-41

Doté de missiles hypersoniques, le futur chasseur russe MiG-41 pourrait devenir un "assassin imparable" de toute cible. Il pourrait détruire les chasseurs... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T20:39+0200

2022-09-07T20:39+0200

2022-09-07T20:41+0200

russie

mig

défense

chasseur

missile

kinjal (missile air-air hypersonique)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1055854740_230:0:3871:2048_1920x0_80_0_0_6f92a5160c426046270ce2f1c0fa558b.jpg

Depuis quelques années, la Russie élabore un nouveau chausseur supersonique baptisé MiG-41, capable d’opérer dans l’espace et de voler à une vitesse avoisinant le niveau hypersonique. De nouveaux détails sur ses caractéristiques ont été avancés par des spécialistes militaires russes.Les armes seraient installées à l’intérieur de l’appareil, à la différence de ses prédécesseurs qui les portent sur des pylônes, poursuit le militaire. Enfin, il sera équipé d’un système de repérage radioélectrique puissant.L’aéronef pourrait transporter jusqu’à neuf tonnes d’armements dont des missiles à grande portée, susceptibles d’être lancés sans attribution de cibles. Autrement dit, il pourrait constituer en lui-même un "point de commandement volant", a noté l’expert militaire Vladislav Charyguine, toujours auprès de Gazeta.Ru.Ses ciblesSelon lui, l’avion pourrait donc abattre les chasseurs américains F-22 et F-35 et serait capable de détruire les cibles aériennes détectées à une distance allant jusqu’à 280 kilomètres grâce à une antenne réseau à commande de phase. Aucun autre avion du monde ne possède la version complète d’une telle antenne, a souligné le spécialiste.Armé du KijalD’autres experts estiment également qu’il puisse être doté du Kinjal, missile aéro-balistique air-sol hypersonique, capable d’atteindre la vitesse de 10 Mach ainsi que de changer de trajectoire au cours de son vol sur le plan horizontal comme vertical, ce qui le rend presque impossible à intercepter.La vitesse de l’aéronef pourrait atteindre 4-5 Mach, soit plus de 6.000 km/h, soulignait en 2018 le directeur du groupe MiG, Ilya Tarassenko.En janvier 2021, le constructeur aéronautique a annoncé le début des travaux de construction et d’expérimentation du chasseur.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, mig, défense, chasseur, missile, kinjal (missile air-air hypersonique)