https://fr.sputniknews.africa/20220907/projet-de-gazoduc-france-espagne-paris-sceptique-madrid-insiste-1056105840.html

Projet de gazoduc France-Espagne: Paris sceptique, Madrid insiste

Projet de gazoduc France-Espagne: Paris sceptique, Madrid insiste

Le débat sur le MidCat reste ouvert malgré la position de Bruxelles et de la France, selon Madrid. 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T11:25+0200

2022-09-07T11:25+0200

2022-09-07T11:25+0200

europe

france

espagne

gazoduc

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1045692986_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_574115c17a933144b42d8289a7f9e172.jpg

La troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, a défendu que le débat sur le MidCat, le gazoduc entre l'Espagne et la France à travers les Pyrénées, est toujours "ouvert", malgré le fait que la Commission européenne ait évité de soutenir le projet et que le président français, Emmanuel Macron, l'ait rejeté.Elle a toutefois souligné que le MidCat figure bien dans l'annexe des infrastructures importantes du plan RepowerEu, qui "a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement sur proposition de la Commission européenne avant l'été".À Bruxelles, le porte-parole de l'exécutif européen pour l'énergie, Tim McPhie, a indiqué que la Commission européenne ne pouvait pas donner une "position spécifique" sur le projet pour le moment, étant donné que "les États membres et les promoteurs doivent progresser dans l'analyse des possibilités de faisabilité" du projet.En ce sens, Mme Ribera a souligné qu'" il est logique" que lorsqu'il existe une coïncidence d'intérêts entre les pays par le territoire desquels passe ce type d'infrastructure, il est "facile" pour eux d'avancer.Toutefois, la ministre a également défendu la nécessité d'envisager ce type d'infrastructure à un moment "exceptionnel" et a fait valoir que l'approche de l'Espagne concernant le gazoduc est qu'il pourrait également être utilisé à l'avenir pour transporter de l'hydrogène vert.

europe

france

espagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

europe, france, espagne, gazoduc, gaz