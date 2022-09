https://fr.sputniknews.africa/20220907/mission-de-lonu-au-mali-berlin-a-repris-les-operations-de-reconnaissance-hors-de-gao-1056107846.html

Mission de l'ONU au Mali: Berlin a repris les opérations de reconnaissance hors de Gao

Mission de l'ONU au Mali: Berlin a repris les opérations de reconnaissance hors de Gao

A la mi-août, la Bundeswehr avait suspendu ses opérations au Mali, après des tensions avec le gouvernement malien qui refusait le survol de son territoire par... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T15:38+0200

2022-09-07T15:38+0200

2022-09-07T15:41+0200

onu

mali

allemagne

gao (mali)

berlin

minusma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1045857120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_836012d9642626aa0a854417475ab11a.jpg

Berlin a repris mardi ses opérations de reconnaissance hors de Gao, dans le cadre de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), a annoncé mercredi à l'AFP une porte-parole de l'armée allemande.A la mi-août, la Bundeswehr avait suspendu ses opérations au Mali, après des tensions avec le gouvernement malien qui refusait le survol de son territoire par des appareils allemands.Les forces allemandes participent notamment à la protection de l'aéroport de Gao et effectuent des vols de reconnaissance pour assurer la sécurité de leurs patrouilles.La ville de Gao (est) abrite le camp principal de l'armée allemande au Mali. Environ 1.100 soldats de la Bundeswehr au total participent à la Minusma.Les troupes allemandes sont censées en partie compenser le départ des soldats français, après que le Mali a poussé vers la sortie Paris, son vieil allié, et relancé la coopération avec Moscou.Le gouvernement allemand avait indiqué mi-août disposer d'informations selon lesquelles des Russes étaient présents sur l'aéroport de Gao.Les relations entre le Mali et l'ONU, dont les casques bleus sont présents dans le pays depuis 2013, se sont dégradées depuis quelques semaines.

mali

allemagne

gao (mali)

berlin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

onu, mali, allemagne, gao (mali), berlin, minusma