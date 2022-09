https://fr.sputniknews.africa/20220907/les-italiens-invites-a-faire-cuire-leurs-pates-sans-faire-bouillir-leau-pour-economiser-1056105240.html

Les Italiens invités à faire cuire leurs pâtes sans faire bouillir l'eau pour économiser

Les Italiens invités à faire cuire leurs pâtes sans faire bouillir l'eau pour économiser

Alors que la crise énergétique frappe l’Europe, avec des prix du gaz en plein envol, un lauréat du prix Nobel propose une astuce pour cuisiner en économisant... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T10:18+0200

2022-09-07T10:18+0200

2022-09-07T10:18+0200

international

gaz

italie

prix nobel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103579/64/1035796420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbec808504cc865e38ef596851a80f69.jpg

La consommation habituelle de gaz devient de plus en plus coûteuse en Europe. Des ménages et des entreprises se retrouvent face à d’importantes factures d’électricité dans cette crise sans précédent.Dans ces conditions, le lauréat du prix Nobel de physique Giorgio Parisi a partagé avec les Italiens des conseils pour économiser en cuisinant des pâtes, relate La Repubblica.Son astuce consiste à y parvenir en gardant la cuisinière… éteinte. Selon lui, cette méthode prévoit d’éteindre le gaz après deux minutes d’ébullition de l’eau et de poursuivre la cuisson du plat à température retenue.D’après le média, M.Parisi estime que le plus important est de "garder le couvercle fermé en permanence", car "beaucoup de chaleur se perd par évaporation".Le physicien a également recommandé d'utiliser des bouilloires électriques et des micro-ondes pour chauffer l'eau.Les livraisons de gaz suspenduesL’Europe fait face à une flambée des prix de l’énergie sans précédent après la réduction des livraisons russes. À la suite des sanctions européennes, les fournitures via le Nord Stream ont été complètement suspendues le 2 septembre.Gazprom a expliqué qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire à cause d’une panne, laquelle a été découverte lors des travaux de maintenance. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que les sanctions avaient rendu impossibles l’entretien et le déplacement des équipements.

italie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, gaz, italie, prix nobel