https://fr.sputniknews.africa/20220907/les-dates-du-8e-forum-international-de-dakar-sur-la-paix-et-la-securite-en-afrique-sont-fixees-1056102996.html

Les dates du 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique sont fixées

Les dates du 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique sont fixées

Le 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique aura lieu les 24 et 25 octobre prochains, annoncent les organisateurs. 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T07:22+0200

2022-09-07T07:22+0200

2022-09-07T07:22+0200

dakar

sénégal

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104392/00/1043920092_0:246:1440:1056_1920x0_80_0_0_b49dd2af0580d4dfa6621e83c59ec764.jpg

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur va organiser, jeudi à Dakar, une conférence de lancement de la 8ème édition du forum, ajoutent-ils dans un communiqué.Le Forum de cette année, qui intervient au moment où le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, assure la présidence en exercice de l’Union africaine, se tiendra sous le thème "l’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souverainetés", indique la même source.Événement majeur de l’agenda diplomatique du continent, le Forum de Dakar rassemble chaque année depuis 2014 de nombreux chefs d’État et de Gouvernement ainsi que des dirigeants d’institutions internationales, non gouvernementales et du secteur privé, afin de réfléchir sur les principaux enjeux de l’heure en Afrique.La conférence de lancement, qui sera présidée par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall, se tiendra en présence des membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, des principaux partenaires du Forum et de nombreux experts sur les questions de paix et de sécurité.

dakar

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

dakar, sénégal, afrique subsaharienne