La majorité des habitants des régions de Zaporojié et de Kherson veulent rejoindre la Russie

La majorité des habitants des régions de Zaporojié et de Kherson veulent rejoindre la Russie

Plus de la moitié des habitants des territoires contrôlés par la Russie se sont dits favorables au rattachement à la Russie des régions de Zaporojié et de... 07.09.2022, Sputnik Afrique

Plus de la moitié des habitants des régions de Zaporojié et de Kherson, territoires ukrainiens contrôlés par l’armée russe, souhaitent que celles-ci soient rattachées à la Russie, indique un récent sondage de la société Insomar.Les personnes interrogées ont été invitées à répondre à la question du rattachement de leur région ukrainienne à la Russie, une fois l’opération militaire spéciale soit achevée.Dans la région de Zaporojié, 71% d’habitants se sont prononcés en faveur du rattachement à la Russie, 6% souhaitent rester unis à l’Ukraine. Encore 6% se sont déclarés pour la souveraineté de leur région et 17% sont sans opinion.Dans la région de Kherson, 63% des sondés ont donné le feu vert au rattachement à la Russie, contre 11% pour rester en territoire ukrainien. Quant à leur souveraineté, seuls 7% se sont dits favorables, et 19% étaient sans opinion.Disposition à voterAu sujet de leur éventuelle participation à un vote sur l’appartenance territoriale des régions, 74% des sondés à Zaporojié s’y sont dits prêts, alors que 13% ont rejeté cette idée et le reste n’avait pas d’opinion. En parallèle, dans la région de Kherson, 61% des sondés sont pour un vote, contre 22% et 17% étaient sans opinion.Ce sondage d’Insomar a été mené par téléphone le 6 septembre 2022 sur un échantillon de 1.000 personnes dans chaque région. La marge d’erreur a été évaluée à 3,1%.Il conviendrait d’organiser des votes au Donbass et dans les autres territoires concernés le jour de l’Unité nationale en Russie, fêtée le 4 novembre, a estimé un responsable du parti "la Russie unie", Andrey Tourtchak.

