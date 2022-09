https://fr.sputniknews.africa/20220907/la-fievre-des-sanctions-occidentale-est-une-menace-pour-le-monde-entier-selon-poutine-1056103462.html

"La fièvre des sanctions occidentale est une menace pour le monde entier", selon Poutine

Selon le Président russe, "les pays occidentaux, dans leur tentative de résister au cours de l'histoire, ont sapé les piliers clés du système économique... 07.09.2022, Sputnik Afrique

"Les pays occidentaux s'efforcent de préserver l'ordre mondial, qui ne profite qu'à eux, inventent constamment des règles et les enfreignent eux-mêmes", a déploré Vladimir Poutine, se prononçant en marge du Forum économique oriental russe à Vladivostok.En outre, selon lui, "les pays occidentaux, dans leur tentative de résister au cours de l'histoire, ont sapé les piliers clés du système économique mondial qui s'est construit au fil des siècles"."L'impasse de la crise économique et sociale"Selon le Président russe, "les mesures imprudentes des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne, obsédés par des idées politiques illusoires, ont conduit à cette situation": Le "rôle croissant" de l'Asie-PacifiqueSelon lui, des "changements tectoniques, pourrait-on dire, irréversibles" se sont récemment produits dans l'ensemble du système des relations internationales, et dans ce contexte, le rôle des pays de la région Asie-Pacifique, qui se développent de manière dynamique et prometteuse, a considérablement augmenté.

