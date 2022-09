https://fr.sputniknews.africa/20220907/elon-musk-aurait-reporte-lachat-de-twitter-pour-attendre-le-discours-de-poutine-le-9-mai-1056107145.html

Elon Musk aurait reporté l’achat de Twitter pour attendre le discours de Poutine le 9 mai

Elon Musk voulait "ralentir" son acquisition de Twitter en attendant le discours du Président russe à l’occasion du Jour de la Victoire, selon Business... 07.09.2022, Sputnik Afrique

Après que le rachat de Twitter par le patron de Tesla et de SpaceX a été abandonné sur sa propre initiative, de nouvelles informations sont tombées.D’après Business Insider, qui se réfère le 7 septembre à des données rendues publiques lors d’une audience au tribunal, Elon Musk a décidé en mai dernier de reporter l’achat à cause du discours à venir du Président russe pour le Jour de la Victoire.Un rachat "manqué"Le PDG de Tesla et de SpaceX a annoncé en avril son intention de devenir propriétaire de Twitter, en l’achetant pour 44 milliards de dollars. Peu après, il a annoncé la suspension du rachat. Début juillet, il avait alors déclaré qu’il mettait fin à l’accord au motif que la société aurait, selon lui, menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme.Cette décision a conduit la société à intenter un procès au milliardaire pour le contraindre à honorer les termes de l'accord. Un procès, qui doit durer 5 jours, débutera le 17 octobre devant un tribunal spécialisé du Delaware.

