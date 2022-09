https://fr.sputniknews.africa/20220906/somalie-plus-de-15-million-denfants-menaces-de-malnutrition-aigue-selon-lonu-1056102101.html

Somalie: plus de 1,5 million d'enfants menacés de malnutrition aiguë, selon l’Onu

Plus de 1,5 millions d’enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année en Somalie et encourent des risques "très élevés" de mourir, a averti mardi le... 06.09.2022, Sputnik Afrique

Selon l’agence onusienne, près de la moitié de la population des moins de cinq ans sont ainsi susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë. Parmi eux, 385.000 auront besoin d’un traitement contre la malnutrition aiguë sévère.Pour les Nations Unies, il s’agit d’une crise de malnutrition, une situation qui a atteint des “niveaux de crise”.D’après l’UNICEF, quelque 730 enfants sont morts dans les centres d’alimentation et de nutrition du pays entre janvier et juillet de cette année, “mais les chiffres pourraient être plus élevés, car de nombreux décès ne sont pas signalés”.Lors d’une rencontre avec la presse accréditée auprès de l’Onu à New York, le chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), Martin Griffiths a lancé un “ultime avertissement” sur la situation alimentaire dans ce pays africain, “au bord de la famine”.En cause, l’échec sans précédent de quatre saisons des pluies consécutives, des décennies de conflit, des déplacements massifs, de graves problèmes économiques, qui ont poussé de nombreuses personnes au bord de la famine. Selon l’ONU, ces conditions sont susceptibles de durer au moins jusqu’en mars 2023.A travers le pays, un total de 7,8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, sont affectées par la sécheresse historique, dont 213.000 sont en grand danger de famine, selon les chiffres de l’ONU.

