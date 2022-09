https://fr.sputniknews.africa/20220906/rdc-deux-blesses-dans-lexplosion-dune-bombe-artisanale-dans-lest-1056100495.html

RDC: deux blessés dans l'explosion d'une "bombe artisanale" dans l'est

RDC: deux blessés dans l'explosion d'une "bombe artisanale" dans l'est

Deux personnes ont été blessées mardi dans l'explosion "d'une bombe artisanale" devant le bureau d'une antenne de l'Agence nationale des renseignements (ANR)... 06.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-06T19:11+0200

2022-09-06T19:11+0200

2022-09-06T19:25+0200

république démocratique du congo (rdc)

bombe artisanale

explosion

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1055628888_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_edc2da483611ed5e68fa695380b14a9c.jpg

L'explosion "d'une bombe artisanale" devant le bureau d'une antenne de l'Agence nationale des renseignements d'une ville de l'est de la République démocratique du Congo a fait au moins deux blessés, selon une source policière."Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines", a-t-il indiqué. Pour l'officier, "la bombe artisanale était connectée à un téléphone et l'explosion a été déclenchée à distance".Des attaques précédentesLe 23 août, les autorités ont accusé les ADF d'avoir tué deux policiers et fait évader 800 prisonniers de la plus importante prison de la ville de Butembo. Les ADF sont présentées par l'organisation djihadiste Daech* comme sa branche en Afrique centrale (ISCAP). Elles sont accusées de nombreux massacres dans l'est de la RDC et d'attentats jihadistes sur le sol ougandais. Le 25 décembre à Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu, un attentat suicide avait fait, dans un restaurant, sept morts et une vingtaine de blessés. Les autorités avaient immédiatement accusé les ADF d'être responsables de cet attentat.Depuis fin novembre, après les attentats en Ouganda dont les ADF ont été accusées, l'armée ougandaise mène contre ce groupe rebelle une opération militaire dans l'est de la RDC, conjointement avec l'armée congolaise.*Organisation terroriste interdite en Russie

république démocratique du congo (rdc)

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

république démocratique du congo (rdc), bombe artisanale, explosion, afrique