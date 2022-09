https://fr.sputniknews.africa/20220906/moscou-reagit-aux-projets-de-fermer-la-mer-baltique-a-la-marine-russe-1056096807.html

Moscou réagit aux projets de fermer la mer Baltique à la marine russe

Moscou réagit aux projets de fermer la mer Baltique à la marine russe

"Je laisserai cette spéculation sur la conscience de la Défense estonienne." Les déclarations de Tallinn selon lesquelles il compte s’associer à la Finlande... 06.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-06T14:26+0200

2022-09-06T14:26+0200

2022-09-06T14:26+0200

estonie

russie

mer baltique

blocus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103366/12/1033661226_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_ae5393a977e092422ded48c7323243df.jpg

Sergueï Beliaïev, directeur du deuxième département Europe du ministère russe des Affaires étrangères, a réagi à une récente déclaration du ministre estonien de la Défense Hanno Pevkur. Celui-ci a estimé que les navires de guerre russes pourraient être enfermés dans le golfe de Finlande si l’Estonie et la Finlande intégraient leurs défenses côtières.Pour fermer la mer Baltique à la marine russe, le ministre estonien compte sur l’adhésion de la Finlande à l’Otan."Lorsque la Finlande et la Suède rejoindront l’Otan, la mer Baltique deviendra une mer intérieure de l’Otan. Par rapport à l’état des choses actuel, la situation est en train de changer… Nous devons intégrer nos défenses côtières. La portée de vol des missiles estoniens et finlandais dépasse la largeur du golfe de Finlande", a-t-il déclaré à la mi-août au journal finlandais Iltalehti.Varsovie nourrit des projets similairesPlus tôt, en juillet, une idée similaire avait été énoncée par le Président polonais Andrzej Duda en lien avec l’adhésion à l’Otan de la Finlande et de la Suède.La porte-parole de la diplomatie russe avait alors rétorqué que cela ne faisait pas de mal de rêver.Elle a indiqué que la mer Baltique était entourée non seulement par des territoires des États membres de l’Otan, mais aussi par la Russie et qu’elle ne pouvait, par définition, être considérée comme "intérieure" à l’Alliance.Mme Zakharova avait ajouté que la Russie pourrait prendre des mesures militaires et techniques si besoin est.

estonie

russie

mer baltique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

estonie, russie, mer baltique, blocus