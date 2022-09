https://fr.sputniknews.africa/20220906/la-presence-de-lotan-dans-larctique-pousse-la-russie-a-reagir-1056094023.html

La présence de l’Otan dans l’Arctique pousse la Russie à réagir

La Russie fera tout le nécessaire pour renforcer sa défense dans l’Arctique face à une présence croissante de l’Otan dans la région, selon le directeur du... 06.09.2022, Sputnik Afrique

Bien que leur teneur ne soit pas encore révélée, la Russie prend des mesures pour contrer l’extension de la présence otanienne dans la proximité immédiate de ses frontières nordiques et garantir sa défense.Selon Sergueï Beliaïev, directeur du deuxième département Europe du ministère russe des Affaires étrangères, cette présence de l’Otan augmente à l’instigation des États-Unis et de leurs alliés.Selon lui, la Russie répond par des mesures politiques, économiques et militaro-techniques.L’Otan accuse la Russie, le Kremlin répondLe 29 août, le secrétaire général de l’Otan a affirmé que l’Alliance allait accroître sa présence dans l’Arctique pour faire face à la Russie."L'Otan doit accroître sa présence dans l'Arctique. Nous investissons déjà dans l’aviation de patrouille maritime pour avoir une image claire de ce qui se passe dans le Grand Nord. Mais nous continuerons à intensifier nos efforts", a-t-il déclaré au journal allemand Welt am Sonntag.La raison en est, selon lui, "une augmentation significative de la présence militaire russe dans l'Arctique".En réagissant à ces propos, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a signalé que ces actions étaient considérées comme une intention de faire face à la Russie et à ses intérêts dans l’Arctique et que "la Russie assurerait dûment ses intérêts".Lundi 5 septembre, Vladimir Poutine a déclaré lors d’un forum écologique des jeunes Russes que la Russie revient dans l’Arctique sur les plans économique et sécuritaire.

