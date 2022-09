En quoi consiste la nouvelle stratégie du Nigeria pour booster le secteur agricole?

https://fr.sputniknews.africa/20220906/en-quoi-consiste-la-nouvelle-strategie-du-nigeria-pour-booster-le-secteur-agricole-1056096173.html

Le secteur agricole représente environ 25% du PIB du Nigeria et était, jusqu'avant la pandémie de Covid-19, l'un des principaux employeurs avec 35% de la population active, selon les données de la Banque mondiale.Lancée fin août, la nouvelle politique nationale de technologie et d'innovation agricoles (NATIP) 2022-2027 vient ainsi redorer le blason au secteur agricole nigérian doté de ressources naturelles débordantes, jouissant d'un potentiel agricole considérable et riche de terreaux agricoles fertiles à perte de vue, notamment dans les Etats du nord tels que Benue, Plateau, Taraba, Kano, Borno, Kaduna, Yobe, Adamawa.Articulé autour de 10 domaines thématiques, le plan quinquennal est établi dans l'objectif d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies par les petits exploitants agricoles afin de stimuler la production alimentaire pour la consommation locale et l'exportation.La synergie et l'alignement des parties prenantes, la création et le transfert de connaissances, la mécanisation rapide, la création d'un fonds de développement agricole, la revitalisation des services de vulgarisation et le développement de l'élevage, sont les principaux domaines couverts par la stratégie.Le plan n'omet également pas le renforcement de la chaîne de valeur des cultures prioritaires, la pêche et l'aquaculture, le développement de la pêche marine et intérieure, le développement du marché et le partenariat entre les propriétaires de terres agricoles et les investisseurs.En matière d'autosuffisance et de sécurité alimentaire, le NATIP s'assigne notamment pour objectif de réduire les importations de denrées alimentaires telles que le riz, les produits laitiers et le poisson, ainsi que d'accroître la résilience des agriculteurs et stimuler les chaînes de valeur à fort potentiel.Diversifier l'économieSelon le ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural, Mahmood Abubakar, "cette politique constitue une réponse à l'agenda de l'administration du président Muhammadu Buhari, qui vise à diversifier l'économie du pays en passant de la dépendance au pétrole à une stratégie de développement national axée sur l'agriculture et les minéraux solides".De surcroît, le NATIP arrive à point nommé alors que le Nigeria et le monde en général sont confrontés à la pire crise de sécurité alimentaire jamais vue depuis des années, vu que les prix des aliments, des carburants et des engrais ont fortement augmenté au cours des dernières années.Ainsi, sur le plan agro-industriel, la politique nationale de technologie et d'innovation agricoles vise à stimuler l'agrobusiness et toutes les chaînes de valeur agricoles.La politique cible aussi les domaines transversaux de la promotion de l'agriculture numérique et intelligente face au climat, le développement des infrastructures rurales, la nutrition et la normalisation des exportations, les prêts et les assurances agricoles, la gestion des données et des informations, l'accès aux intrants agricoles de qualité, l'utilisation des terres agricoles et des ressources en eau, les femmes et les jeunes dans l'agriculture, la revitalisation des coopératives et de la réserve alimentaire nationale et la sécurité alimentaire.Pour ce faire, M. Abubakar a indiqué que la stratégie de mise en œuvre de la politique a clairement défini les responsabilités et les rôles des acteurs du gouvernement fédéral, des États et des collectivités locales, avec des indicateurs et des délais précis pour un suivi solide et collectif des progrès tout au long de la période de mise en œuvre du programme.Parce qu'il s'agit en effet d'une stratégie importante capable de changer la donne du secteur agricole nigérian non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la croissance économique et la création d'emplois.La diversité géographique et climatique du Nigeria lui ouvre des potentialités de production agricole très variées. Le pays est fort de ses 70,8 millions d'hectares de terres agricoles, dont les principales cultures sont le maïs, le manioc, le maïs de Guinée, l'igname, le millet et le riz.Un potentiel et une richesse abondants que le Nigeria compte valoriser de plus en plus, renforcer et booster tout en tirant profit des bénéfices qu'offrent la technologie et l'innovation, deux éléments essentiels inclus dans une stratégie claire, bien définie et étalée sur 5 ans.

