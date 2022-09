Des Kalibr tirés depuis des navires détruisent un dépôt de carburant près de Dniepropetrovsk

https://fr.sputniknews.africa/20220906/des-kalibr-tires-depuis-des-navires-detruisent-un-depot-de-carburant-pres-de-dniepropetrovsk-1056097509.html

La Défense russe a annoncé mardi 6 septembre la destruction d’un important dépôt de carburant par des missiles tirés depuis des navires.Le communiqué indique que ces dernières 24 heures les forces armées ukrainiennes ont entrepris plusieurs tentatives d’attaque sur plusieurs secteurs de cet axe.Les unités et les réserves ukrainiennes sont ciblées par les forces aérospatiales et l’artillerie russes.23 chars et plus de 400 militaires hors de combat en 48 heuresEn 24 heures, l’adversaire a perdu 12 chars, 11 véhicules de combat d’infanterie et 8 autres blindés, ainsi que six pick-ups armés d’une mitrailleuse. Les pertes humaines se sont élevées à 210 militaires.Un jour plus tôt, l’armée ukrainienne avait perdu sur le même axe 11 chars, sept véhicules de combat d’infanterie, 8 autres blindés, 9 pick-ups et plus de 220 militaires.Ce mardi, des Kalibr ont été également tirés dans le cadre des exercices Vostok 2022. Un missile tiré depuis une corvette de la Flotte russe du Pacifique a détruit un navire cible dans la mer d’Okhotsk à une distance de plus de 300 kilomètres.

