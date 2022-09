https://fr.sputniknews.africa/20220905/un-chateau-francais-vieux-de-800-ans-a-ete-mis-en-vente-sur-le-bon-coin-pour-une-somme-derisoire-1056086397.html

Un château français vieux de 800 ans a été mis en vente sur Le Bon Coin pour une somme dérisoire

Surprise! Un château médiéval en Alsace, en France, a été proposé à la vente… sur le site de petites annonces Le Bon Coin. Le prix est lui aussi étonnant... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Le propriétaire du château médiéval du Haut-Échéry, en Alsace, en France, a décidé de vendre son bien et a choisi de mettre en ligne son annonce sur le site Le Bon Coin, relate France Bleu Alsace."À vendre ruines d'un château médiéval du Haut-Rhin, non classé aux monuments historiques, chapelle castrale, 34 ares de terrain. Le tout pour 55.000 euros", indiquait l'annonce qui est désormais désactivée. Le propriétaire y disait également qu'il souhaitait vendre son bien à un "vrai passionné de vieilles pierres" avec un "projet et une vraie motivation".Un acquéreur trouvé?Le château du Haut-Échéry a été mentionné pour la première fois sur des documents officiels il y a près de 800 ans, en 1232.Le château, actuellement en ruines, avait été cédé par l'État le 23 septembre 1993 à l'association pour la conservation du château du Haut-Échéry. Le propriétaire actuel est un bénévole de cette association, mais celle-ci a été dissoute il y a huit ans et il a décidé de le vendre.Selon France Bleu Alsace, le propriétaire a reçu plusieurs offres, de France et de l'étranger. L'un des potentiels acquéreurs souhaitait même reconstruire le château tel qu'il était à l'époque de sa construction. Vu la disparition de l'annonce du site, le bien immobilier doit avoir trouvé un acheteur.

