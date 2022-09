https://fr.sputniknews.africa/20220905/un-casque-bleu-de-lonu-grievement-blesse-dans-une-attaque-au-nord-du-mali-1056083101.html

Un Casque bleu de l'Onu grièvement blessé dans une attaque au nord du Mali

Un Casque bleu de l'Onu grièvement blessé dans une attaque au nord du Mali

Une personne au moins a été grièvement blessée suite à une attaque contre un convoi de l'Onu au nord du Mali ce 4 septembre. Selon la Mission des Nations unies... 05.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-05T14:24+0200

2022-09-05T14:24+0200

2022-09-05T15:05+0200

mali

blessés

attaque

explosion

onu

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1045757752_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_36a82503ef4821ba3280a876736d5691.jpg

Un Casque bleu a été grièvement blessé, dimanche, lors d'une attaque contre un convoi de l'Onu dans le nord du Mali, a annoncé la Mission des Nations unies dans ce pays (Minusma).La nationalité du Casque bleu n'a pas été précisée pour le moment.La Minusma avait été créée en 2013 pour aider l'un des pays les plus pauvres au monde à combattre une insurrection djihadiste.Il s'agit de l'une des plus grosses opérations de maintien de la paix de l'Onu. Elle compte environ 17.500 hommes et femmes, dont plus de 13.000 soldats et policiers.Une suspension temporaire des rotations du contingent de la MinusmaLe Mali avait temporairement suspendu les rotations du contingent de la Minusma il y a quelques mois, invoquant des raisons de "sécurité nationale". Les rotations ont repris mi-août.Le Mali fait face depuis 2012 à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

mali

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mali, blessés, attaque, explosion, onu, afrique