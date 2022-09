https://fr.sputniknews.africa/20220905/oups-quand-le-ministere-de-la-transition-ecologique-garde-ses-bureaux-allumes-a-la-defense-1056084807.html

Oups: quand le ministère de la Transition écologique garde ses bureaux allumés à la Défense

Dans le quartier de La Défense, la tour Séquoia reste allumée toutes les nuits malgré des bureaux vides. Toutefois, c'est interdit par la loi. Pis encore, elle... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que les appels à la sobriété énergétique se multiplient, un ministère français préfère fermer les yeux. Lequel? Étonnamment, il s'agit du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Transition énergétique.Dans le quartier de la Défense à Paris, la tour Séquoia qui abrite ses locaux, reste allumée la nuit, bien que la loi l’interdise.Elle a précisé que l'éclairage des locaux professionnels doit être éteint au plus tard une heure après la fin de leur occupation et rallumé à partir de 7h du matin.Le ministère s'expliqueContacté par la chaîne, le ministère a répondu que "la tour Séquoia est malheureusement bien connue du fait de son installation technique qui rend difficile le pilotage de l'éclairage ou du chauffage"."Elle fait l'objet d'un suivi particulier. Une réunion est ainsi à nouveau prévue ce lundi entre les cabinets des deux ministres", a-t-il également précisé.Le ministère affirme que le paramétrage de l’éclairage va être revu et des travaux devraient être achevés en octobre.

