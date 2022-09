https://fr.sputniknews.africa/20220905/leuro-sous-099-dollar-pour-la-1re-fois-en-20-ans-avec-larret-de-nord-stream-1056079883.html

L'euro sous 0,99 dollar pour la 1re fois en 20 ans avec l'arrêt de Nord Stream

L'euro sous 0,99 dollar pour la 1re fois en 20 ans avec l'arrêt de Nord Stream

L'euro reculait de 0,26% à 0,9903 dollar lundi vers 06H00 GMT, après avoir chuté jusqu'à 0,9883 dollar, son plus bas depuis décembre 2002. Depuis le début de l'année, la monnaie européenne a perdu 13% face au dollar.La suspension du Nord StreamLa devise européenne "va probablement baisser plus encore", pronostique Michael Hewson, analyste de CMC Markets.Les pays du G7 ont visé vendredi la manne énergétique de la Russie en convenant de plafonner le prix de son pétrole, provoquant une réaction de Moscou qui a fait trembler les Européens en annonçant que le gazoduc Nord Stream 1, vital pour l'approvisionnement énergétique en Europe, serait totalement arrêté jusqu'à la réparation d'une turbine.L'arrêt est jugé, d'un point de vue technique, injustifié par le fabricant de turbines Siemens Energy. Selon Gazprom, une fuite d'huile détectée sur le seul compresseur du Nord Stream restant en service, empêche de reprendre le pompage.Après avoir frôlé le 26 août son record historique de 345 euros le mégawattheure, établi en mars au début de la guerre en Ukraine, le prix du gaz naturel européen avait chuté de plus d'un tiers en une semaine la semaine passée. Il reprend sa cotation lundi.Par ailleurs, les places boursières européennes s'annonçaient en forte baisse à l'ouverture, note Mme Scholar, à cause des incertitudes économiques générées par les tensions sur l'approvisionnement en énergie.Ces perspectives à plus long terme, avec des prix de l'énergie qui montent, minent le budget des consommateurs et menacent les économies européennes de récession, contribuent à l'affaiblissement de l'euro.L'euro par rapport à d'autres devisesÀ l'inverse, le dollar continue à se renforcer, bénéficiant de son statut de valeur refuge.La livre britannique de son côté flanchait également, le Royaume-Uni étant particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix du gaz, énergie dont le pays dépend largement.La monnaie britannique baissait de 0,12% à 1,1479 dollar vers 08H00 GMT, à de nouveaux plus bas depuis le confinement de mars 2020 et le choc du début de la pandémie.

avec AFP

