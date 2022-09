https://fr.sputniknews.africa/20220905/lallemagne-maintient-deux-centrales-nucleaires-en-veille-jusqua-2023-1056090212.html

L'Allemagne maintient deux centrales nucléaires en veille jusqu'à 2023

L'Allemagne maintient deux centrales nucléaires en veille jusqu'à 2023

L'Allemagne va maintenir en veille jusqu'au printemps 2023 deux centrales nucléaires, une volte-face jugée nécessaire pour faire face à d'éventuelles pénuries... 05.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-05T22:15+0200

2022-09-05T22:15+0200

2022-09-05T22:15+0200

allemagne

olaf scholz

nucléaire

électricité

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104311/14/1043111470_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_26a11f55d41725f2ed413d5de05eda5b.jpg

Le gouvernement d'Olaf Scholz, au sein duquel siègent des écologistes, revient ainsi sur la fermeture définitive des trois dernières centrales allemandes prévue pour fin 2022, selon le calendrier de sortie du nucléaire décidé par Angela Merkel après la catastrophe de Fukushima.Deux centrales du sud du pays, Isar 2 (près de Munich) et Neckarwestheim 2 (Bade-Wurtemberg, sud-ouest), resteront ainsi en veille pour faire face à toute situation d'urgence énergétique.De nouveaux éléments combustibles "ne seront pas chargés et à la mi-avril 2023, ce sera également terminé pour la réserve" d'urgence, a-t-il assuré.Le vice-chancelier écologiste était l'un des plus réticents à une telle prolongation, réclamée avec insistance par leurs alliés libéraux au sein de la coalition gouvernementale.Pour M. Habeck, "une prolongation globale de la durée de vie ne serait pas défendable, même au regard de l'état de sécurité des centrales nucléaires". "On ne peut pas jouer avec l'énergie nucléaire". Il a évoqué une "série de facteurs d'incertitude" pour justifier ce choix, qui risque de hérisser les Verts, opposants historiques du nucléaire.Outre les restrictions des livraisons de gaz russe, M. Habeck a cité le fait qu'environ la moitié des centrales nucléaires en France étaient à l'arrêt et la sécheresse, qui affaiblit la production des centrales hydroélectriques dans les pays voisins.Cette décision résulte d'une expertise, baptisée "stress-test", menée par les quatre gestionnaires du réseau allemand d'électricité, 50Herz Transmission, Amprion, TenneT TSO et TransnetBW.Début août, le chancelier Olaf Scholz avait préparé le terrain auprès d'une population traditionnellement peu favorable au nucléaire: Cela "peut quand même avoir du sens" de ne pas couper du réseau les dernières centrales du pays, avait-il estimé.

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

allemagne, olaf scholz, nucléaire, électricité, gaz