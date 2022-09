https://fr.sputniknews.africa/20220905/en-inde-une-attraction-extreme-pleine-de-clients-se-decroche-une-dizaine-de-blesses--video-choc-1056084373.html

En Inde, une attraction extrême pleine de clients se décroche, une dizaine de blessés – vidéo choc

Lors d'un tour de manège en Inde, une nacelle circulaire transportant une cinquantaine de personnes, dont de nombreux enfants, a brusquement chuté au sol en... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Ce qui devait être une distraction joyeuse a tourné au drame. Une dizaine de personnes, dont des enfants et des femmes, ont ainsi été blessées lorsqu'une tour de manège tournoyante est tombée en panne et s'est écrasée au sol dans la ville indienne de Mohali, dans le Pendjab, relate India Today.Une vidéo de l’accident est devenue virale.Pas de victimes gravesLes victimes, parmi lesquelles de nombreux enfants, ont été transportées à l’hôpital de Mohali grâce à l’intervention rapide des secours.La fête foraine et notamment la tour d'attraction de 15 mètres de haut ont attiré de nombreux visiteurs à l'occasion du week-end. À en juger par la vidéo, les promeneurs rassemblés en bas de la tour n'ont pas été touchés, bien qu'il n'ait rien eu pour amortir la chute de la construction tournante.Heureusement, personne n'a été tué dans l'accident, à la différence d'un cas similaire survenu en août 2013 en Argentine, lorsque deux enfants, des sœurs âgées de 12 et 14 ans, avaient été tuées dans un accident sur une grande roue de 25 mètres de haut dans un parc d'attractions de Rosario. Une nacelle se trouvant au plus haut point de la roue s'était alors détachée et écrasée sur des gens qui faisaient la queue.//

